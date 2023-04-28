Зеленский распорядился посылать военкомов из тыла на линию соприкосновения

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По распоряжению украинского президента Владимира Зеленского, украинских военкомов, находившихся до сих пор в тылу, теперь будут отправлять на фронт, а их место будут занимать уже побывавшие на фронте раненые коллеги. Об этом сообщил глава минобороны Украины Алексей Резников.

"Есть одна из рекомендаций Владимира Зеленского главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному: подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят на своих местах, отправлять как военнослужащих на фронт", — сказал Резников в ходе брифинга в Military Media Center.

Министр уточнил, что на места военкомов поручено направлять раненых бойцов.

Ранее Резников сообщил, что ВСУ готовы к контрнаступлению, и оно начнётся тогда, когда на то "будет воля Божья", а также соответствующее распоряжение украинского командования.

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