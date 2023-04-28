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В офисе Зеленского пригрозили Китаю за поддержку России

Мир

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал Китай прекратить отношения с Россией для того, чтобы сохранить свои сильные политические и экономические позиции в мире.

В офисе Зеленского пригрозили Китаю за поддержку России

Подоляк заявил, что Китаю пришло время определиться, на чьей стороне он собирается играть дальше — России или коллективного Запада, который, по словам украинского чиновника, действует "в рамках международного права", якобы в отличие от РФ.

Подоляк подчеркнул, что если Китай выберет Запад, отказавшись от дружбы с Россией, у него появится прекрасная возможность заменить её во всех смыслах.

"Сейчас Китаю предстоит сделать выбор: или он работает в рамках, определенных международным правом, и тогда замещает Россию в полном смысле этого слова, или Китай продолжает стоять в стороне и тогда он постепенно будет терять свое влияние, в том числе и экономическое", — сказал Подоляк в эфире телеканала "Рада".

Киев желает, чтобы Пекин не поддерживал Москву в экономическом и военно-промышленном, информационном и дипломатическом плане, подчеркнул советник главы офиса Зеленского.

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Россия и Китай: друзья, конкуренты или враги?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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