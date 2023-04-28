Глава ФБР Кристофер Рэй: у КНР в 50 раз больше хакеров, чем у США

Глава ФБР Кристофер Рей пожаловался на недостаток специалистов по борьбе с киберугрозами.

Рей подчеркнул, что США уступают Китаю в численности разведаналитиков и киберагентов в 50 раз.

"Масштаб китайской угрозы в киберпространстве огромен. Хакерская программа КНР больше, чем у всех других стран вместе взятых. Они украли множество корпоративных и личных данных", — цитирует ТАСС главу ФБР.

При этом Рей отметил, что киберугроза исходит не только со стороны Пекина. За последние несколько лет хакеры из РФ, КНДР и Ирана тоже резко нарастили свою активность.

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