Глава ФБР Кристофер Рей пожаловался на недостаток специалистов по борьбе с киберугрозами.
Рей подчеркнул, что США уступают Китаю в численности разведаналитиков и киберагентов в 50 раз.
"Масштаб китайской угрозы в киберпространстве огромен. Хакерская программа КНР больше, чем у всех других стран вместе взятых. Они украли множество корпоративных и личных данных", — цитирует ТАСС главу ФБР.
При этом Рей отметил, что киберугроза исходит не только со стороны Пекина. За последние несколько лет хакеры из РФ, КНДР и Ирана тоже резко нарастили свою активность.
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