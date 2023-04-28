Newsweek: Запад требует от Украины начала контрнаступления и крупной победы над Россией

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Страны коллективного Запада предоставили Украине всё необходимое вооружение для начала контрнаступления. Теперь НАТО ждёт от Киева масштабную операцию. Однако время играет против Незалежной, поэтому ВСУ необходимо действовать как можно быстрее. Об этом заявили аналитики американского издания Newsweek.

"Следующие 30-60 дней кампании будут решающими", — сообщил генерал морской пехоты США в отставке Фрэнк Маккензи.

Многие эксперты считают, что украинская армия приступит к активному наступлению в мае, поскольку погода наладится, почва просохнет, и танки смогут пройти по дорогам. Аналитики американского изучения военных конфликтов убеждены, что президент Владимир Зеленский запланировал атаку на 9 мая, чтобы испортить День Победы.

"Украинцам нужна крупная победа, чтобы убедить своих союзников продолжать оказывать поддержку. Часы тикают", — отмечается в материале.

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