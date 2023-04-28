Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МК: Кнутов заявил, что удары ВС России по штабам и базам ВСУ совершались для срыва наступления
Сальдо уверен, что наступление ВСУ со стороны Херсона будет безуспешным
Минобороны Украины: ВСУ готовы к контрнаступлению и без танков "Абрамс"
В Белгородской области машина подорвалась на мине — четверо погибших
В офисе Зеленского пригрозили Китаю за поддержку России
Минобороны: ВКС РФ нанесли групповой ракетный удар по резервам ВСУ
Марков: США и НАТО сейчас буквально пинками гонят Зеленского и ВСУ в наступление
Глава ФБР Кристофер Рэй: у КНР в 50 раз больше хакеров, чем у США
РИА Новости: стать главой США через год может вице-президент Камала Харрис

Newsweek: Запад требует от Украины начала контрнаступления и крупной победы над Россией

1:04
Мир

Страны коллективного Запада предоставили Украине всё необходимое вооружение для начала контрнаступления. Теперь НАТО ждёт от Киева масштабную операцию. Однако время играет против Незалежной, поэтому ВСУ необходимо действовать как можно быстрее. Об этом заявили аналитики американского издания Newsweek.

Newsweek: Запад требует от Украины начала контрнаступления и крупной победы над Россией

"Следующие 30-60 дней кампании будут решающими", — сообщил генерал морской пехоты США в отставке Фрэнк Маккензи.

Многие эксперты считают, что украинская армия приступит к активному наступлению в мае, поскольку погода наладится, почва просохнет, и танки смогут пройти по дорогам. Аналитики американского изучения военных конфликтов убеждены, что президент Владимир Зеленский запланировал атаку на 9 мая, чтобы испортить День Победы.

"Украинцам нужна крупная победа, чтобы убедить своих союзников продолжать оказывать поддержку. Часы тикают", — отмечается в материале.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Мизинцев снят с должности замминистра обороны РФ, заявил Сладков

Ранее Мизинцев руководил Национальным центром управления обороны России.

Сладков: генерал-полковник Михаил Мизинцев снят с должности замминистра обороны РФ
РВ: в зоне спецоперации на Украине военные ВС России уничтожили боевика-перебежчика из РФ
Армия России ликвидировала украинского анархиста Дмитрия Петрова
О возможных космических сражениях предупредил Гундаров
Каша на молоке по утрам опасна для здоровья: гастроэнтеролог назвала причину
Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев
Ту-22 и Ту-95 ВКС РФ нанесли мощный удар по Украине: тревога повсюду
Вскрылся грандиозный обман с продажей замка Пугачёвой
Армия России нанесла удар по многоэтажке в Артёмовске
Армия России нанесла удар по многоэтажке в Артёмовске
Последние материалы
МК: Кнутов заявил, что удары ВС России по штабам и базам ВСУ совершались для срыва наступления
Сальдо уверен, что наступление ВСУ со стороны Херсона будет безуспешным
Минобороны Украины: ВСУ готовы к контрнаступлению и без танков "Абрамс"
В Белгородской области машина подорвалась на мине — четверо погибших
Newsweek: Запад требует от Украины начала контрнаступления и крупной победы над Россией
Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления
В офисе Зеленского пригрозили Китаю за поддержку России
Минобороны: ВКС РФ нанесли групповой ракетный удар по резервам ВСУ
Марков: США и НАТО сейчас буквально пинками гонят Зеленского и ВСУ в наступление
Глава ФБР Кристофер Рэй: у КНР в 50 раз больше хакеров, чем у США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников