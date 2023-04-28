В американской школе теперь запрещено использовать слова "мальчик" и "девочка"

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Американская школа в штате Вермонт запретила ученикам использовать слова "мальчик" и "девочка". Вместо этого им предлагаются термины, значительно более сложные для произношения.

С пятого класса ученики одной школ Вермонта вместо слов "мальчик" и "девочка" должны использовать термины "лицо, выделяющее сперматозоиды", а также "лицо, выделяющее яйцеклетки". Такую информацию публикует телеканал Fox News.

Руководство школы пошло на это в целях поддержки трансгендеров, а также лиц, которые не идентифицируют себя ни с одним биологическим полом. Они ощущают психологический дискомфорт из-за того, что окружающие делят людей только на два пола.

В ряде западных стран уже давно предлагают отказаться от понятий папа и мама. Вместо этого рекомендуется использовать термины "родитель один" и "родитель два".

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