Видео экс-ведущего Fox News Такера Карлсона обогнало по просмотрам ролик Байдена о выдвижении

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Видеообращение экс-ведущего Fox News Такера Карлсона набрало больше просмотров, чем ролик американского президента Джо Байдена, в котором тот объявил о выдвижении на второй срок.

Видео Карлсона посмотрели более 72 млн человек, а обращение Байдена набрало 42 млн просмотров.

В опубликованном обращении к зрителям журналист рассказал, что американским СМИ запрещено освещать ряд важных тем. Он также отметил, что медиа в США давно стали инструментом, позволяющим олигархам и властным структурам лоббировать свои интересы.

Как сообщает РИА "Новости", после ухода Карлсона с Fox News рейтинги канала рухнули. Аудитория шоу, которое до 24 апреля вёл журналист, сократилась на 21%.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.