Видеообращение экс-ведущего Fox News Такера Карлсона набрало больше просмотров, чем ролик американского президента Джо Байдена, в котором тот объявил о выдвижении на второй срок.
Видео Карлсона посмотрели более 72 млн человек, а обращение Байдена набрало 42 млн просмотров.
В опубликованном обращении к зрителям журналист рассказал, что американским СМИ запрещено освещать ряд важных тем. Он также отметил, что медиа в США давно стали инструментом, позволяющим олигархам и властным структурам лоббировать свои интересы.
Как сообщает РИА "Новости", после ухода Карлсона с Fox News рейтинги канала рухнули. Аудитория шоу, которое до 24 апреля вёл журналист, сократилась на 21%.
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