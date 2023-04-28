По словам мэра Донецка, весь центр города находится под обстрелом

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Ворошиловский район Донецка находится под обстрелом боевиков ВСУ. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

Украинские войска продолжают обстрелы Донецка. В настоящий момент снаряды и ракеты разрываются в Ворошиловском районе, расположенном в центре города. Об этом в своём Telegram-канале поведал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Этот многострадальный город постоянно обстреливается различными видами боеприпасов, имеющимися на вооружении ВСУ. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины поделилось информацией о том, что боевики ВСУ выпустили по центру Донецка две ракеты из РСЗО.

Довольно часто при обстреле Донецка ВСУ используют и снаряды натовского калибра.

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