Российский солдат рассказал о героической гибели снайпера ВС РФ в Марьинке

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Российский военнослужащий, который находился на передовой на Марьинском направлении, рассказал о героической гибели своего сослуживца.

Погибший был снайпером, задачей которого было поражение личного состава украинской армии на передовой. Он бесстрашно выполнял её наравне со штурмовиками. Снайпер находился всего в сотне метров от места дислокации врага.

Он был убит в результате боевого столкновения. Из-под завалов смогли достать только его винтовку. Российский военнослужащий добавил, что оружие найдёт себе нового хозяина и продолжит уничтожать врага. Боец отметил, что самые смелые часто гибнут первыми, а трусы пытаются стоять сзади.

"Да тут много таких поступков, просто они никому не заметны. В таких случаях чаще всего люди гибнут и это никто не видит, никто не знает об этом", — рассказал солдат журналистам "Главный региональный".