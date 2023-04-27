Irish Times: В Бахмуте в ходе СВО ликвидирован ирландский наёмник Финбар Кафферки

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В ходе СВО в Бахмуте ликвидирован ирландский наёмник Финбар Кафферки.

Как сообщают родственники, до СВО наёмник принимал участие в боевых действиях в Сирии на стороне курдских отрядов. Его отец Том заявил, что не хочет никак комментировать смерть сына. Журналисты The Irish Times пообщались с местными жителями острова. Один из них рассказал, что всегда думал, что Финбар занимается гуманитарными миссиями и помогает беженцам. По его словам, никто ранее не знал, что наёмник служил в Сирии и на Украине.

"Для нас стало неожиданностью, когда мы узнали из газет, что он воевал в Сирии. Никто здесь, за исключением, возможно, его семьи, не знал, что он был на Украине", — сказал местный житель.