Анастасия Кашеварова рассказала о беседе Владимира Путина и Реджепа Эрдогана с журналистами. В разговоре была затронута тема азовцев* и Виктора Медведчука.
Кашеварова рассказала, что Эрдогана упрекнули в том, что он недостаточно хорошо следит за азовцами.
"Высказали свое "фи" товарищу Эрдогану, что азовцы, которые должны сидеть в заколоченных сараях Турции, разгуливают по всему миру. Предложили отдать Медведчука обратно, но Владимир Владимирович сказал, что его никто не берёт", — написала Анастасия в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Реджеп Эрдоган ответил на вопрос о принадлежности Крыма.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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