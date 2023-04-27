Путин в ответ на предложение отдать Медведчука обратно сказал, что его никто не берёт

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Анастасия Кашеварова рассказала о беседе Владимира Путина и Реджепа Эрдогана с журналистами. В разговоре была затронута тема азовцев* и Виктора Медведчука.

Кашеварова рассказала, что Эрдогана упрекнули в том, что он недостаточно хорошо следит за азовцами.

"Высказали свое "фи" товарищу Эрдогану, что азовцы, которые должны сидеть в заколоченных сараях Турции, разгуливают по всему миру. Предложили отдать Медведчука обратно, но Владимир Владимирович сказал, что его никто не берёт", — написала Анастасия в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Реджеп Эрдоган ответил на вопрос о принадлежности Крыма.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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