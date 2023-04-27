Президент Турции Реджеп Эрдоган ушёл от прямого ответа на вопрос о принадлежности Крыма.
О разговоре с турецким лидером поведала журналистка Анастасия Кашеварова. Она рассказала, как президент Турции отреагировал на вопрос о Крыме.
"Спросили у Реджепа — Чей Крым? Он стал что-то говорить про Османскую империю, но после "кхе-кхе", сказал, что Россия — Великая страна и надежный партнер", — передала суть разговора с лидером Турции журналистка в своём Telegram-канале.
Ранее политолог Сергей Марков предположил, что поздний визит Владимира Путина в Кремль мог быть связан с беспокойством о здоровье Эрдогана.
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