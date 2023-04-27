Эрдоган ответил на вопрос, чей Крым: Стал что-то говорить про Османскую империю

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Президент Турции Реджеп Эрдоган ушёл от прямого ответа на вопрос о принадлежности Крыма.

О разговоре с турецким лидером поведала журналистка Анастасия Кашеварова. Она рассказала, как президент Турции отреагировал на вопрос о Крыме.

"Спросили у Реджепа — Чей Крым? Он стал что-то говорить про Османскую империю, но после "кхе-кхе", сказал, что Россия — Великая страна и надежный партнер", — передала суть разговора с лидером Турции журналистка в своём Telegram-канале.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что поздний визит Владимира Путина в Кремль мог быть связан с беспокойством о здоровье Эрдогана.

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