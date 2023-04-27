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Freitag: Киев готовится к контрнаступлению своеобразно, введя цензуру про информацию на передовой

1:06
Мир

Киев намерен строго контролировать всю информацию, касающуюся боевых действий на Украине, которая будет попадать в западные СМИ. Об этом сообщает немецкое издание Der Freitag.

Freitag: Киев готовится к контрнаступлению своеобразно, введя цензуру про информацию на передовой

Киевские власти будут следить, чтобы украинская армия и её действия изображались исключительно с положительной стороны. Однако из-за введённой цензуры мировая общественность не сможет понять, что именно происходит на Украине, заявили авторы.

"Стоит опасаться, что цензура на Украине еще больше затруднит получение объективной картины происходящего. Кажется, освещаться ожидаемое контрнаступление будет непосредственно из Киева", — отмечается в материале.

Согласно данным, которыми поделилось издание, украинское командование ввело систему ограниченного доступа на линии соприкосновения и в приграничных с ней районах для представителей СМИ. С этого момента сопровождать журналистов на некоторых участках будут украинские военные, а куда-то допуск им и вовсе закрыли.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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