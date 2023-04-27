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Spectator: США испугались эскалации из-за ударов ВСУ по территории России

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Мир

Власти США признались, что беспокоятся насчёт чересчур активных действий ВСУ, которые могут повлечь за собой усиление напряжённости с Россией. Об этом сообщил британский политолог Марк Галеотти.

Spectator: США испугались эскалации из-за ударов ВСУ по территории России

Политолог считает, что Вашингтон старается сдержать "прыть" спецслужб Украины, однако не всегда в этом преуспевает.

"Вашингтон прилагает все усилия, чтобы удержать украинцев от действий, чреватых эскалацией, но не всегда с полным успехом", — сказал Галеотти в своей статье для британского издания Spectator.

Эксперт уверен, что именно из-за страха эскалации США воздерживаются от передачи Украине отдельных видов вооружений.

Ранее в Вашингтоне уведомили, что масштабное наступление ВСУ должно состояться совсем скоро. По его данным, Киев для этой цели собрал 12 бригад, каждая из которых состоит из четырёх тысяч бойцов.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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