Spectator: США испугались эскалации из-за ударов ВСУ по территории России

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Власти США признались, что беспокоятся насчёт чересчур активных действий ВСУ, которые могут повлечь за собой усиление напряжённости с Россией. Об этом сообщил британский политолог Марк Галеотти.

Политолог считает, что Вашингтон старается сдержать "прыть" спецслужб Украины, однако не всегда в этом преуспевает.

"Вашингтон прилагает все усилия, чтобы удержать украинцев от действий, чреватых эскалацией, но не всегда с полным успехом", — сказал Галеотти в своей статье для британского издания Spectator.

Эксперт уверен, что именно из-за страха эскалации США воздерживаются от передачи Украине отдельных видов вооружений.

Ранее в Вашингтоне уведомили, что масштабное наступление ВСУ должно состояться совсем скоро. По его данным, Киев для этой цели собрал 12 бригад, каждая из которых состоит из четырёх тысяч бойцов.

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