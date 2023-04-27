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Политолог-американист о цензуре на ТВ в США: Карлсон стал жертвой интересов медиамагнатов

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Мир

Политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Pravda.Ru рассказал, как работает цензура в США.

Политолог-американист о цензуре на ТВ в США: Карлсон стал жертвой интересов медиамагнатов

Блохин считает, что свободы слова на Западе нет, так как средства массовой информации в США являются инструментом в руках бюрократии и олигархических групп.

"Все важные телеканалы, вообще медиа принадлежат как раз олигархату. И олигархи используют СМИ для проталкивания в своих интересах, для достижения как раз поставленных целей и задач: повлиять на общественное мнение и тому подобное", — объяснил эксперт.

Он отметил, что Такер Карлсон стал жертвой интересов медиамагнатов.

Ранее уволенный тележурналист США Карлсон пожаловался на бесполезность дискуссий в американских медиа.

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«До скорой встречи...» [КарлсонТВ]
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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