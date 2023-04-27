Политолог-американист о цензуре на ТВ в США: Карлсон стал жертвой интересов медиамагнатов

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Pravda.Ru рассказал, как работает цензура в США.

Блохин считает, что свободы слова на Западе нет, так как средства массовой информации в США являются инструментом в руках бюрократии и олигархических групп.

"Все важные телеканалы, вообще медиа принадлежат как раз олигархату. И олигархи используют СМИ для проталкивания в своих интересах, для достижения как раз поставленных целей и задач: повлиять на общественное мнение и тому подобное", — объяснил эксперт.

Он отметил, что Такер Карлсон стал жертвой интересов медиамагнатов.

Ранее уволенный тележурналист США Карлсон пожаловался на бесполезность дискуссий в американских медиа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.