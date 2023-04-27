Украинский президент Владимир Зеленский может находиться на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявил Владимир Рогов.
Лидер запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов полагает, что украинский президент Зеленский может находиться с тайным визитом на занятой украинскими войсками части Запорожской области. Правда, президент пребывает на максимальном удалении от линии фронта.
"По имеющейся информации, сегодня в оккупированной части Запорожской области тайно находится Зеленский, — заявил Рогов РИА "Новости". — С его участием снимают какой-то ролик, но делают это максимально секретно, чтобы нигде это не звучало".
Какого рода ролик могут снимать с участием Зеленского, пока неизвестно. Украинский президент известен своей любовью к этому жанру, его предвыборная кампания во многом состояла из ярких, образных видеороликов. Этими же роликами он общался между первым и вторым туром со своим соперником Петром Порошенко.
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