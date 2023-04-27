Рогов: Зеленский мог тайно прибыть в Запорожскую область для съёмки ролика

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский президент Владимир Зеленский может находиться на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявил Владимир Рогов.

Лидер запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов полагает, что украинский президент Зеленский может находиться с тайным визитом на занятой украинскими войсками части Запорожской области. Правда, президент пребывает на максимальном удалении от линии фронта.

"По имеющейся информации, сегодня в оккупированной части Запорожской области тайно находится Зеленский, — заявил Рогов РИА "Новости". — С его участием снимают какой-то ролик, но делают это максимально секретно, чтобы нигде это не звучало".

Какого рода ролик могут снимать с участием Зеленского, пока неизвестно. Украинский президент известен своей любовью к этому жанру, его предвыборная кампания во многом состояла из ярких, образных видеороликов. Этими же роликами он общался между первым и вторым туром со своим соперником Петром Порошенко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.