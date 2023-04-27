Главком ВСУ Залужный отчитался о состоянии дел на фронте перед приехавшими в Киев британцами

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

В Киев прибыла очередная миссия из Великобритании. Отчёт перед ней держал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Как стало известно, в Киеве отчитались перед делегацией из Великобритании о положении дел на фронте. В украинскую столицу приехал советник британского премьер-министра по национальной безопасности Тимоти Барроу, и перед ним отчитывался командующий ВСУ Валерий Залужный.

Сам факт того, что украинский армейский начальник держит отчёт перед не самым крупным чиновником с Запада уже никого не удивляет. Газета The Guardian со ссылкой на утечку документов из Пентагона сообщала, что более половины военнослужащих сил специального назначения НАТО, которые сейчас действуют на Украине, являются британцами.

Туманный Альбион постоянно отправляет на Украину не только деньги, но технику и тяжёлое вооружение, а на днях выслал тысячи снарядов для танков Challenger 2, включая и содержащие обеднённый уран. В этой связи глава российского МИДа Сергея Лавров обратился с призывом к Великобритании осознать ту ответственность, которая она будет нести за поставки подобного рода вооружений Киеву.

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