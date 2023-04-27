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GT: план США нанести удар по России потерпел крах

1:14
Мир

Планам Вашингтона по ослаблению российской экономики посредством конфликта на Украине не суждено было сбыться. Такое мнение выразил аналитик Небойша Малич в материале для издания Global Times.

GT: план США нанести удар по России потерпел крах

Автор заверил, что американские власти наглым образом врут по поводу происходящего на Украине и в России.

"Власти в Вашингтоне настаивают на том, что конфликт идет прекрасно: Украина побеждает, санкции работают, производство вооружений волшебным образом растет с каждым днем! Но постепенно американцы начинают понимать, что это не так", — написал Малич.

Журналист напомнил, что американцы рассчитывали "задавить" Россию украинским конфликтом, полностью погубив её экономику.

Однако, как показало время, этого не произошло, отметил Малич. Санкции не оказали на экономику РФ того негативного влияния, на которое рассчитывал Запад, при том что он сам теперь не знает, как справиться с ограничениями, введёнными собственными руками.

Вдобавок ко всему у США и их западных союзников уже остро не хватает оружия, на фоне безостановочной поддержки Киева, добавил автор.

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Путин долго смеялся! Санкции Запада оказались пшиком
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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