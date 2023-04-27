Кулеба: передача Украине истребителей F-16 не станет провоцирующим фактором для России

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, из-за поставки Киеву Россия не пойдёт на эскалацию конфликта. Наоборот, передача Украине самолётов станет для Москвы сдерживающим фактором, уверен министр.

Дипломат уверен, что сейчас самое время для такого шага.

"Поставка Украине истребителей F-16 скорее сдержит Россию, чем "спровоцирует". Пришло время пойти на этот шаг", - написал Кулеба в своём аккаунте Twitter*.

Кулеба напомнил, что все говорили о том, что передача Украине танков, ракет более высокой дальности, средств ПВО, РСЗО заставит Россию пойти на эскалацию конфликта, однако ничего такого не случилось.

Ранее замминистра обороны США Колин Каль рассказал, что Вашингтон сможет передать Киеву истребители F-16 не раньше, чем через полтора года, если по этому вопросу Белым домом будет принято положительное решение.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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