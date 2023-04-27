Резников: США, помогая Киеву, не забывают считать деньги

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Оказывая Украине военную и финансовую помощь, США ведут подсчёт отправленных Киеву средств. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Министр напомнил, что у США есть на это полное право, потому что в ситуации с Украиной они играют ведущую роль.

"Ключевой игрок здесь (в вопросе оказания военной помощи Украине — Прим. ред.) все равно США, а они очень прагматичны, они считают деньги. И это нормально, это жизнеспособно", — сказал Резников в интервью изданию "РБК-Украина".

Резников добавил, что некоторые партнёры Украины сначала вроде бы оказывали ей помощь, а потом попросили за дальнейшую поддержку деньги, объяснив, что "у них закончились ресурсы".

Министр отметил, что именно по этой причине до сих пор не принято решение по передаче самолётов Киеву. Резников пояснил, что западные партнёры Украины просчитывают этот вопрос, и только после этого смогут дать свой ответ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.