Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее начать контрнаступление. Об этом заявил бывший советник генсека ООН, бывший член комиссии ООН по разоружению, политико-общественный деятель Игорь Никулин. Ранее генсек альянса в ходе брифинга сообщил, что военно-политический блок уже поставил в Киев 98 процентов обещанной помощи, а также завершил подготовку девяти бригад ВСУ.
"Деньги выделили, технику, снаряды подвезли — давайте отрабатывайте", — прокомментировал слова Столтенберга Никулин.
Генсек НАТО открыто намекает Зеленскому идти в контрнаступление, подчеркнул специалист. Однако на данный момент глава киевского режима не может выполнить поручения Североатлантического альянса, поскольку западная техника вязнет в грязи. Никулин считает, что ВСУ могут начать активные действия ближе к 9 мая.
"На большое наступление у них сил не хватит, но будут пытаться перехватить инициативу на каких-то участках фронта", — отметил собеседник Pravda.Ru.
Никулин напомнил, что в декабре 1944 года Адольф Гитлер тоже пытался контрнаступать, но его решение истратило последние силы вермахта.
"С укровермахтом может произойти такая же история. Это только приблизит крах нацистской Украины", — заключил специалист.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ несут большие потери под Артёмовском.