Никулин предсказал крах Украины после контрнаступления ВСУ

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее начать контрнаступление. Об этом заявил бывший советник генсека ООН, бывший член комиссии ООН по разоружению, политико-общественный деятель Игорь Никулин. Ранее генсек альянса в ходе брифинга сообщил, что военно-политический блок уже поставил в Киев 98 процентов обещанной помощи, а также завершил подготовку девяти бригад ВСУ.

"Деньги выделили, технику, снаряды подвезли — давайте отрабатывайте", — прокомментировал слова Столтенберга Никулин.

Генсек НАТО открыто намекает Зеленскому идти в контрнаступление, подчеркнул специалист. Однако на данный момент глава киевского режима не может выполнить поручения Североатлантического альянса, поскольку западная техника вязнет в грязи. Никулин считает, что ВСУ могут начать активные действия ближе к 9 мая.

"На большое наступление у них сил не хватит, но будут пытаться перехватить инициативу на каких-то участках фронта", — отметил собеседник Pravda.Ru.

Никулин напомнил, что в декабре 1944 года Адольф Гитлер тоже пытался контрнаступать, но его решение истратило последние силы вермахта.

"С укровермахтом может произойти такая же история. Это только приблизит крах нацистской Украины", — заключил специалист.

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