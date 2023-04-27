Пользователи Twitter* подвергли критике слова Зеленского о невозможности территориальных компромиссов с РФ

1:28 Your browser does not support the audio element. Мир

Пользователям Сети категорически не понравились слова украинского лидера Владимира Зеленского, который после общения по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Киев не намерен идти на территориальные компромиссы с Россией ради мира.

Пользователи Twitter* уверены, что с таким подходом Зеленского мир на Украине наступит ещё очень нескоро. Комментаторы напомнили, что президент Украины лишь транслирует то, что велит ему говорить Вашингтон.

"США говорят, что Зеленский не должен думать о мире", — написал один из читателей.

Комментаторы считают, что у Зеленского вообще нет права ничего говорить или решать, потому что переговоры с Россией всё равно будут вести США, а украинскому лидеру лишь придётся исполнять эти договорённости.

Читатели напомнили, что главный вопрос тут — деньги, потому что пока Киев продолжает получать западную финансовую помощь, ни о каких мирных переговорах не будет и речи.

При этом дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от контрнаступления ВСУ, уверены комментаторы.

"Это высокомерие исчезнет, если так называемое наступление не будет успешным", — добавил ещё один пользователь.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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