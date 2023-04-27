Созданный Украиной боевой беспилотник может улететь на 35 километров

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

На Украине представили беспилотник собственной разработки. Одно из его достоинств в том, что он может запускаться прямо из рук.

Новый дрон под названием MiniShark, разработанный украинской компанией Ukrspecsystems, был представлен публике. Разработчики утверждают, что дальность его полёта составляет 35 километров, он способен поражать специальные подразделения и части сухопутных войск.

Издание "Украинский милитарный портал" пишет, что одним из основных преимуществ дрона считается простота в запуске. Его можно произвести практически из рук. При этом дрон легко транспортируется, и вся система может разместиться в двух рюкзаках

Размах его крыльев составляет два с половиной метра, а максимальная взлётная масса — не более пяти килограммов. Дрон рассчитан на полёт продолжительностью до двух часов, он способен развивать максимальную скорость в 120 км /ч при рабочей высоте полёта в 1 000 метров.

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