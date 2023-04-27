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Корабли ВМФ Дании из последних сил следят за русскими в Арктике

0:58
Мир

Корабли ВМС Дании, патрулирующие Гренландию и Фарерские острова, столкнулись с резкой нехваткой личного состава.

Корабли ВМФ Дании из последних сил следят за русскими в Арктике

В задачи кораблей арктической инспекции датского флота входит спасение на море, обеспечение суверенитета и круглосуточная слежка за иностранными судами.

Экипаж патрулирует как раз те акватории, где часто оказываются российские корабли, которые, по мнению датчан, могут заниматься шпионажем или подготовкой диверсий против подводных коммуникаций ЕС и США.

Однако из-за недостатка персонала вместо службы в режиме 24/7 корабли занимаются патрулированием всего около 10 часов, сообщает DR. В остальное время матросы восстанавливаются перед следующим дежурством, заглушая двигатель и отключая все радары.

Плавание длится в среднем полтора месяца, а от сверхурочной работы моряки предпочитают отказываться.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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