Корабли ВМФ Дании из последних сил следят за русскими в Арктике

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Корабли ВМС Дании, патрулирующие Гренландию и Фарерские острова, столкнулись с резкой нехваткой личного состава.

В задачи кораблей арктической инспекции датского флота входит спасение на море, обеспечение суверенитета и круглосуточная слежка за иностранными судами.

Экипаж патрулирует как раз те акватории, где часто оказываются российские корабли, которые, по мнению датчан, могут заниматься шпионажем или подготовкой диверсий против подводных коммуникаций ЕС и США.

Однако из-за недостатка персонала вместо службы в режиме 24/7 корабли занимаются патрулированием всего около 10 часов, сообщает DR. В остальное время матросы восстанавливаются перед следующим дежурством, заглушая двигатель и отключая все радары.

Плавание длится в среднем полтора месяца, а от сверхурочной работы моряки предпочитают отказываться.

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