Дмитрий Песков: Россия приветствует всё, что может приблизить окончание конфликта

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Пресс-секретарь российского президента прокомментировал состоявшийся накануне телефонный диалог между Си Цзиньпинем и Владимиром Зеленским. Россия приветствует любые инициативы по завершению конфликта.

Позиция России заключается в благожелательном отношении ко всем мирным инициативам, направленным на завершение СВО на российских условиях. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал состоявшийся телефонный диалог между представителем КНР Си Цзиньпинем и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы готовы приветствовать всё, что может приблизить окончание конфликта на Украине, и, собственно, достижение Россией всех поставленных целей, мы готовы это приветствовать", — заявил Песков журналистам.

Этот диалог состоялся в среду 26 апреля. Зеленский сообщил, что беседа продлилась достаточно долго, она была содержательной. Также он заявил, что назначает посла Украины в Китай, а глава КНР отправит на Украину и в другие страны особого представителя по делам стран Евразии, который займётся организацией политического урегулирования украинского кризиса.

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