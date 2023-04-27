Глава Минобороны Украины Резников заявил о желании России закончить СВО

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия хочет закончить СВО, но не знает, как это сделать.

Он отметил, что когда так много стран предлагают свою помощь, это означает, что Россия желает переговоров, но не знает, как сохранить свою репутацию. При этом именно украинский президент Владимир Зеленский вчера час общался с китайским лидером.

Также Резников заявил, что у РФ огромные ресурсы, и он не может дать хороших новостей о том, что у Москвы кончаются снаряды.

"К сожалению, их очень много. Они стреляют, не думая", — заявил Резников.