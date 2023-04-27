В Европарламенте заявили, что отказ от сближения с Россией нанёс огромный ущерб Европе

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Нежелание сотрудничать с Россией обернулось для Европы значительным ущербом. Такое мнение высказал один из депутатов Европарламента.

В Европарламенте начинают звучать трезвые оценки сложившейся ситуации, при которой Европа все более активно отгораживается от России. Депутат от Ирландии Мик Уоллес заявил, что многие жители континента выражают сожаление из-за отказа политиков выстраивать более тесные связи с Россией.

В интервью изданию China Today, депутат подчеркнул, что сейчас Европа имеет дело с тяжёлыми вызовами, ведь нежелание выстраивать нормальный диалог и сотрудничество с РФ приносит Евросоюзу большой вред. А расширение НАТО на восток не усилило безопасность, а дестабилизировало ситуацию.

По его мнению, Евросоюз должен был гораздо раньше вмешаться и предотвратить данный процесс, тогда никакого СВО проводить вообще не потребовалось бы. Сейчас же Европа усиленно милитаризируется, и до добра это не доведёт.

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