Баширов: США готовятся к мирным переговорам по Украине

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Политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов утверждает, что США готовятся к мирным переговорам по Украине.

Баширов заявил, что США и Украина могут согласиться на оставление новых территорий за Россией. Он также говорит, что продолжение военных действий на Украине может привести к проблемам. Звонок Си Цзиньпиня Владимиру Зеленскому, по мнению Баширова, свидетельствует о том, что уже есть дорожная карта на сегодняшний день. Об этом политолог рассказал каналу "ПУТИН в Telegram".

Ранее Баширов написал в своём блоге, что СВО может закончиться раньше, чем все ожидают.