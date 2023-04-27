В Сети высмеяли украинского президента Зеленского, заявившего о связях с Китаем

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Пользователей Twitter* рассмешил пост украинского президента Владимира Зеленского, где он заявил о своих связях с лидером КНР Си Цзиньпином.

Глава Украины сообщил на своей странице, что его телефонный разговор с председателем Китая стоит воспринимать в качестве мощного импульса к развитию отношений между Киевом и Пекином. Однако пользователи убеждены: Зеленский хочет "выклянчить" у КНР военную и финансовую помощь для украинской армии.

"Наконец-то вымолил звонок у Си?", — написал один из комментаторов.

Подписчики пошутили, что вскоре Зеленский обратится за поддержкой к президенту РФ Владимиру Путину. Как пояснили пользователи, Запад больше не в состоянии материально помогать Украине, поэтому Киев приступил к поиску денег на Востоке.

Ранее Зеленский и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры, в ходе которых Пекин пообещал назначить спецпредставителя по урегулированию украинского конфликта.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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