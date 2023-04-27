Группировка "Центр" за день поразила 130 целей ВСУ

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Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщает, что за день было поражено 130 украинских целей на Краснолиманском направлении.

В результате ударов штурмовой и армейской авиации, противник понёс потери в личном составе и технике. Кроме того, с помощью средств ПВО было уничтожено пять украинских БПЛА типа "Фурия" и "Лелека-100".

Ситуация остаётся напряженной, и в ближайшее время можно ожидать новых боевых действий. Ранее автор информационно-аналитического канала Политджойстик Марат Баширов заявил, что СВО может закончиться раньше, чем все ожидают.