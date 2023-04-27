Боевик ВСУ: мобилизованные украинцы умирают из-за плохого здоровья, не дойдя до передовой

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Украинский военнослужащий записал видеоролик, в котором рассказал, что военкоматы страны начинают отправлять на передовую смертельно больных мужчин.

В качестве доказательства он показал труп мобилизованного и пояснил, что призванный украинец даже не успел добраться до передовой.

"Хлопцу 37 лет было. Лёг спать и не проснулся", — пояснил автор видео, не выбирая выражений.

Солдат добавил, что функция врачебных комиссий на Украине уже давно завелась к формальному осмотру.

"Такими темпами глядишь и контрнаступление закончится не начавшись", — прокомментировал ролик журналист Руслан Осташко.

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