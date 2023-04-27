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Представитель Минобороны Украины Марушевская: Польша и Словакия дали бесполезные МиГ-29

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Мир

Истребители МиГ-29, переданные для ВСУ из Польши и Словакии, можно только разобрать на запчасти, сообщила глава Офиса по поддержке перемен Минобороны Украины Юлия Марушевская.

Представитель Минобороны Украины Марушевская: Польша и Словакия дали бесполезные МиГ-29

Она поблагодарила Варшаву и Братиславу за самолёты, но отметила, что подобные поставки не помогут украинской армии на передовой.

"Хорошо, что "МиГи" прибыли из Словакии и Польши, но на деле они мало помогают. Они (поставки. — Прим. ред.) в основном количественные, а не качественные. И они совершенно не меняют ситуацию для нас", — цитирует Марушевскую издание The Daily Beast.

Представитель украинского военного ведомства отметила, что ВСУ остро нуждаются в современных F-16, а не старых советских самолётах.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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