Представитель Минобороны Украины Марушевская: Польша и Словакия дали бесполезные МиГ-29

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Истребители МиГ-29, переданные для ВСУ из Польши и Словакии, можно только разобрать на запчасти, сообщила глава Офиса по поддержке перемен Минобороны Украины Юлия Марушевская.

Она поблагодарила Варшаву и Братиславу за самолёты, но отметила, что подобные поставки не помогут украинской армии на передовой.

"Хорошо, что "МиГи" прибыли из Словакии и Польши, но на деле они мало помогают. Они (поставки. — Прим. ред.) в основном количественные, а не качественные. И они совершенно не меняют ситуацию для нас", — цитирует Марушевскую издание The Daily Beast.

Представитель украинского военного ведомства отметила, что ВСУ остро нуждаются в современных F-16, а не старых советских самолётах.

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