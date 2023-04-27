TAC: для разрешения украинского конфликта нужно предоставить России то, чего она хочет

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

Для урегулирования конфликта вокруг Украины необходимо предоставить России то, чего она уже давно хочет. Речь идёт о роли одного из пяти "мировых жандаров", сообщает издание The American Conservative.

По мнению историка Джорджа Либмэна, такой шаг со стороны Запада позволит удовлетворить потребности "разумного российского правительства".

"Ответ заключается в том, что оно хотело бы того, что фактически было обещано Советскому Союзу в Ялте и Сан-Франциско, то есть роль одного из пяти мировых жандармов", — отметил эксперт.

Он напомнил, что во время Тегеранской и Ялтинской конференций удалось выработать систему, предполагавшую "священный союз" пяти членов Совбеза ООН. Как пояснил Либмэн, это объединение на протяжении почти 100 лет обеспечивало отсутствие вооружённых конфликтов в европейских государствах.

Историк призвал отказаться от санкционной политики в отношении РФ, ведь ограничения никогда не способствовали эффективному решению проблем.

Ранее журналисты Foreign Affairs заявили, что Вашингтон в конечном итоге заставит Киев заключить мирное соглашение с Москвой.

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