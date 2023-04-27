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Матвейчев: попытка Маска сбежать из США в Россию закончится трагедией

1:05
Мир

Попытка американского миллиардера Илона Маска сбежать в Россию может закончиться трагедией, заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев. По мнению политика, сначала глубинное правительство США попытается надавить на бизнесмена через Пентагон, а если не выйдет, то прибегнуть к крайней мере.

Матвейчев: попытка Маска сбежать из США в Россию закончится трагедией

Большую часть заказов Маск получает от военных ведомств США и Пентагона, что может стать рычагом давления на бизнесмена. Однако Штаты не гнушаются "убирать" неугодных со своей дороги.

"В Америке никто не отменял возможность покушения на неугодного деятеля. Если американское глубинное государство не сможет контролировать миллиардера через контракты с Пентагоном, то просто организует на него покушение. Потом скажут, что напал на Маска сумасшедший фанатик", — пояснил депутат "ПолитРоссии".

В первую очередь Вашингтон опасается, что попав в Россию, Маск может серьёзно дискредитировать американскую власть, чего Штаты на данном этапе допустить не могут.

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Секретный план Запада показали на весь мир: что уготовлено России?
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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