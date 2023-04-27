Экс-ведущий Fox Карлсон выступил с первым обращением после увольнения: Скоро увидимся

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Американский телеведущий Такер Карлсон обвинил властей США в несоблюдении свободы слова и намекнул на новые эфиры. Это стало первым обращением после увольнения Карлсона с телеканала Fox News.

Экс-ведущий заявил, что американским медиа запрещают говорить об острых проблемах и заставляют вещать пропаганду.

"Осознание этого наводит депрессию. Однако это не постоянно… Правда восторжествует. Существует достаточно мест, пока вы можете слышать слова. Скоро увидимся", — заявил Карлсон в Сети.

Ранее стало известно, что телеканал Fox News уволил Карлсона за его очень громкие и острые заявления о структурах власти США. Рейтинг медиа из-за ухода ведущего резко упал.

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