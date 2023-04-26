Политолог Сергей Марков считает, что разговор Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским вызван сомнениями Китая в реальность российской победы на СВО.
Марков назвал переговоры китайского и украинский лидеров дипломатической неудачей России, так как Си Цзиньпин подтвердил легитимность Владимира Зеленского как президента Украины.
"Это результат отсутствия внятного наступления армии России. Если Россия не наступает, то Китай и другие страны начинают думать о возможности, что Россия может и не победить", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт считает, что глава Китая предстал в этом разговоре не как союзник России, а как нейтральная страна.
Ранее пресс-секретарь Зеленского отметил, что мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения.
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России придётся увеличивать армейский кулак, считает полковник.