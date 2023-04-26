Появилось первое видео с американским зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot на Украине.
Украинские военные выразили свою благодарность "партнёрам" и президенту за этот подарок. В прошлом месяце, 7 марта, министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о том, что первая партия Patriot уже прибыла на Украину. Однако видео с ЗРК появилось только сегодня.
На кадрах показали движение комплекса и вид изнутри установки управления. ЗРК прибыли на Украину из Нидерландов, Соединённых Штатов и Германии.
ЗРК Patriot - оружие, которое способно защитить от возможных угроз с воздуха. Оно может перехватывать и уничтожать самолеты, крылатые ракеты и даже баллистические ракеты.
ЗРК Patriot был использован во многих конфликтах, включая Персидскую войну, войну в Ираке и войну в Афганистане. Он также был продан многим странам по всему миру, включая Германию, Японию, Корею и Израиль.
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