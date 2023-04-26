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"РВ": опубликовано первое видео с американским ЗРК Patriot на Украине

0:56
Мир

Появилось первое видео с американским зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot на Украине.

"РВ": опубликовано первое видео с американским ЗРК Patriot на Украине

Украинские военные выразили свою благодарность "партнёрам" и президенту за этот подарок. В прошлом месяце, 7 марта, министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о том, что первая партия Patriot уже прибыла на Украину. Однако видео с ЗРК появилось только сегодня.

На кадрах показали движение комплекса и вид изнутри установки управления. ЗРК прибыли на Украину из Нидерландов, Соединённых Штатов и Германии.

ЗРК Patriot - оружие, которое способно защитить от возможных угроз с воздуха. Оно может перехватывать и уничтожать самолеты, крылатые ракеты и даже баллистические ракеты.

ЗРК Patriot был использован во многих конфликтах, включая Персидскую войну, войну в Ираке и войну в Афганистане. Он также был продан многим странам по всему миру, включая Германию, Японию, Корею и Израиль.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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