Кривонос: РФ способна начать наступление на Украину со всех сторон

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Бывший замсекретарь Совбеза Украины и экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос заявил, что РФ способна начать наступление со всех сторон.

По словам Кривоноса, Москва может организовать своё наступление на Украину не дождавшись украинской атаки. Он заявил, что у ВС РФ достаточно техники, ресурсов и опыта по переброске резервов на большие расстояния. Кривонос отмечает, что Россия имеет достаточное количество людей и материально-технических ресурсов для захвата большей части территории Украины.

Он также подчёркивает, что Россия имеет опыт быстрой переброски техники и военных на нужные направления, и может наступать на территорию Украины с разных направлений. Так, по словам Кривоноса, ВС РФ могут наступать на Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую области, а также на территорию Донбасса и юга Украины.