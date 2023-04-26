Экс-советник Кучмы Соскин: контрнаступление Киева физически не может состояться

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Наступление ВСУ невозможно из-за того, что у них остро не хватает абсолютно всего: бойцов, техники, вооружения, особенно дальнобойного, способного наносить удары на расстояние 150 км. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Соскин подчеркнул, что, ссылаясь на информацию от экспертов, ВСУ должны собрать ударную группировку из как минимум 25 бригад, численностью хотя бы в 100 тысяч военных.

Также для наступательных действий украинской армии необходимы не менее 200 танков, а также обязательно должны быть БМП в количестве хотя бы 300-400 единиц, БТР, HIMARS, артиллерии, снаряды, и непременно ракеты дальностью 150 километров.

"Все разведки говорят, что не готова Украина… Должны быть соответствующие средства. Если их нет, то как наступать?" — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.

О предстоящем весеннем наступлении ВСУ многократно говорили и киевские власти, в частности, в лице украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, и их заокеанские кураторы.

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