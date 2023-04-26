"МК": Коротченко предложил действовать "как большевики" с поставками Киеву снарядов с обеднённым ураном

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Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал сообщение об отправке Киеву Британией тысяч снарядов для танков Challenger 2, в числе которых есть и с обеднённым ураном.

Коротченко подчеркнул, что Британия уже давно "забила" на международное право, поэтому Россия должна ответить ей не менее жёстко.

Эксперт напомнил, что англо-саксы понимают только язык силы, а любые разговоры о международном праве вызывают у них лишь презрение.

Коротченко предложил в отношениях с Лондоном пойти ва-банк и выслать 80% британского посольства во главе с послом, а также убрать всю дипломатическую резидентуру Ми-6 и резидентуру военной разведки Британии.

"Надо действовать, как действовали большевики. Закрыть и выслать все британское посольство. Да, наших дипломатов тоже отправят назад. Но нужны ли нам такие отношения с Великобританией?" — сказал Коротченко в разговоре с "МК".

Коротченко призвал ответить на поставки боеприпасов с обеднённым ураном жёстко, такая реакция, по его мнению, вызовёт уважение британцев.

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