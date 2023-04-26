Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал сообщение об отправке Киеву Британией тысяч снарядов для танков Challenger 2, в числе которых есть и с обеднённым ураном.
Коротченко подчеркнул, что Британия уже давно "забила" на международное право, поэтому Россия должна ответить ей не менее жёстко.
Эксперт напомнил, что англо-саксы понимают только язык силы, а любые разговоры о международном праве вызывают у них лишь презрение.
Коротченко предложил в отношениях с Лондоном пойти ва-банк и выслать 80% британского посольства во главе с послом, а также убрать всю дипломатическую резидентуру Ми-6 и резидентуру военной разведки Британии.
"Надо действовать, как действовали большевики. Закрыть и выслать все британское посольство. Да, наших дипломатов тоже отправят назад. Но нужны ли нам такие отношения с Великобританией?" — сказал Коротченко в разговоре с "МК".
Коротченко призвал ответить на поставки боеприпасов с обеднённым ураном жёстко, такая реакция, по его мнению, вызовёт уважение британцев.
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