Баширов: СВО может закончиться раньше, чем все ожидают

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Профессор ВШЭ и автор информационно-аналитического канала Политджойстик Марат Баширов, предсказывает, что спецоперация на Украине (СВО) может закончиться раньше, чем все ожидают.

По словам Баширова, звонок Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня Владимиру Зеленскому является "не подготовкой, а фиксацией".

"СВО может закончиться раньше, чем все ожидают. Звонок Председателя Си Зеленскому — это не подготовка, а фиксация", — заявил Баширов.

Это может означать, что СВО действительно может закончиться скоро, и что звонок был просто для того, чтобы убедиться, что всё идет по плану.

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