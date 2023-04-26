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NetEase: Мишустин сообщил хорошую для РФ новость, ставшую неожиданностью для Запада

1:42
Мир

Китайские аналитики поделились информацией о том, что Россия получила хорошие новости, которые стали неожиданностью для Запада.

NetEase: Мишустин сообщил хорошую для РФ новость, ставшую неожиданностью для Запада

Несмотря на введение санкций со стороны США и их союзников, российская экономика не рухнула, как предсказывали эксперты. По словам китайских аналитиков, Россия недавно получила действительно хорошую новость о перспективах своей экономики. Эта информация была опубликована в китайском издании NetEase.  

Аналитики обратили внимание на выступление премьер-министра России Михаила Мишустина, где он сообщил о том, что многие экономические прогнозы оказались неверными. Например, инфляция в прошлом году составила 12%, в то время как ожидалось более 20%. ВВП России сократился всего на 2,1% вместо прогнозируемого двузначного падения. Эксперты NetEase отмечают, что ситуация в экономике стабилизировалась и находится под контролем, а также ожидается её рост.

В Китае отметили, что эти новости являются крайне важными. Это означает, что экономика РФ устояла и даже имеет хорошие перспективы на будущее. Эта ситуация стала неожиданностью для США и их партнёров, которые ещё несколько месяцев назад не могли предположить, что весной 2023 года Мишустин будет говорить о восстановлении российской экономики, а не о её крахе.

Эксперты из китайского издания считают, что западные экономические модели не подходят для РФ, и западные специалисты недооценили экономическую мощь России.

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Эксперты NetEase сообщили о благоприятной новости для России
Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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