NetEase: Мишустин сообщил хорошую для РФ новость, ставшую неожиданностью для Запада

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Китайские аналитики поделились информацией о том, что Россия получила хорошие новости, которые стали неожиданностью для Запада.

Несмотря на введение санкций со стороны США и их союзников, российская экономика не рухнула, как предсказывали эксперты. По словам китайских аналитиков, Россия недавно получила действительно хорошую новость о перспективах своей экономики. Эта информация была опубликована в китайском издании NetEase.

Аналитики обратили внимание на выступление премьер-министра России Михаила Мишустина, где он сообщил о том, что многие экономические прогнозы оказались неверными. Например, инфляция в прошлом году составила 12%, в то время как ожидалось более 20%. ВВП России сократился всего на 2,1% вместо прогнозируемого двузначного падения. Эксперты NetEase отмечают, что ситуация в экономике стабилизировалась и находится под контролем, а также ожидается её рост.

В Китае отметили, что эти новости являются крайне важными. Это означает, что экономика РФ устояла и даже имеет хорошие перспективы на будущее. Эта ситуация стала неожиданностью для США и их партнёров, которые ещё несколько месяцев назад не могли предположить, что весной 2023 года Мишустин будет говорить о восстановлении российской экономики, а не о её крахе.

Эксперты из китайского издания считают, что западные экономические модели не подходят для РФ, и западные специалисты недооценили экономическую мощь России.

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