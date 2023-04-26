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Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства и торгпредства России

1:57
Мир

Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России, сообщил глава российской дипмиссии в Варшаве Сергей Андреев.

Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства и торгпредства России

"Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры", — цитирует посла РИА "Новости".

После этого в банке сообщили, что прекращают сотрудничество с посольством и закрывают его счета. По словам Андреева, речь идёт о значительных средствах.

Посол оценил назвал произошедшее грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее стало известно, что польская прокуратура заморозила счета российских дипломатических учреждений якобы по подозрению, что они могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.

Это далеко не первое откровенно враждебное деяние польских властей в отношении российского посольства. Складывается впечатление, что в Варшаве хотят, чтобы Россия взяла на себя инициативу и закрыла посольство.

При этом сами поляки не хотят первыми разрывать дипломатические отношения — говорят, что если это и делать, то вместе со всеми странами Евросоюза одновременно. А иначе, дескать, это может повредить интересам Польши.

Ранее Сергей Андреев объяснил, почему разрыв или понижение отношений между Россией и Польшей может произойти только по инициативе Варшавы.

По его словам, принципиальная позиция МИД России в том, что по своей инициативе дипломатические отношения Российская Федерация ни с кем не разрывает и уровень отношений не понижает.

А кроме того, в Польше находятся десятки тысяч российских граждан, которые нуждаются в консульском обслуживании и поддержке, подчеркнул посол.

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"Нужно дистанцировать Европу от Литвы и Польши"
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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