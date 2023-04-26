Подоляк: в том, что у Украины нет ядерного оружия, виноваты США

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский конфликт стал итогом политики США и их западных партнёров, которые заставили Киев отказаться от ядерного оружия. Так считает советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

"К сожалению, Соединенные Штаты вместе с рядом стран Запада подталкивали Украину к отказу от ядерного и другого вооружения, чтобы обеспечить гарантированную безопасность и стабильность в регионе", — написал Подоляк в Twitter*.

Подоляк уверен, что мир в Европе наступит только тогда, когда Украина станет членом НАТО.

Ранее бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о способности Киева создать ядерное оружие в течение девяти месяцев. При этом он заверил, что киевские власти не ставят перед собой такую задачу, дабы "не нарушать систему международных договоров", за которые, по его словам, сражается Украина.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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