Украинский конфликт стал итогом политики США и их западных партнёров, которые заставили Киев отказаться от ядерного оружия. Так считает советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
"К сожалению, Соединенные Штаты вместе с рядом стран Запада подталкивали Украину к отказу от ядерного и другого вооружения, чтобы обеспечить гарантированную безопасность и стабильность в регионе", — написал Подоляк в Twitter*.
Подоляк уверен, что мир в Европе наступит только тогда, когда Украина станет членом НАТО.
Ранее бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о способности Киева создать ядерное оружие в течение девяти месяцев. При этом он заверил, что киевские власти не ставят перед собой такую задачу, дабы "не нарушать систему международных договоров", за которые, по его словам, сражается Украина.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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