Пресс-секретарь Зеленского: мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения

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Представитель Владимира Зеленского Сергей Никифоров сказал, что у китайского и украинского мирных планов есть "некоторые точки пересечения". Председатель КНР Си Цзиньпин лично рассказал президенту о своей инициативе по урегулированию конфликта Москвы и Киева.

Как объяснил пресс-секретарь лидера Украины, Пекин и Киев имеют схожие позиции по поводу отказа от применения ядерного оружия и взятия под контроль "ядерных объектов".

Вместе с этим представитель Зеленского прокомментировал создание специальной китайской делегации для урегулирования конфликта на Украине. По мнению Никифорова, глава группы, экс-посол Китая в Москве Ли Хуэй попытается больше узнать о взглядах киевских властей на столкновение с Россией.

"Мы настроены очень позитивно", — заключил пресс-секретарь главы Украины.

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