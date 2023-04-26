В Одесской области появились улицы Степана Бандеры в рамках дерусификации

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На Украине продолжают переименовывать улицы в различных населённых пунктах в рамках дерусификации. Причём в одном из посёлков переименовали даже улицу Гоголя.

Власти Одесской области согласились с появлением улиц Степана Бандеры, а также с упоминанием в их новых названиях украинских добровольцев и нейтральных значений. Таким образом осуществляется политика дерусификации, как сообщает местное издание Intent.

Речь идёт о целом ряде населённых пунктов, расположенных в Одесской области. Так, глава администрации посёлка Доброслав Людмила Прокопченко заявила, что в национальной топонимике Украины не должно быть никаких упоминаний ни о России, ни о Советском Союзе. Теперь в этом посёлке есть улица Европейская, а также Степана Бандеры.

В посёлке Кремидовка бывшая улица Юрия Гагарина теперь носит имя Защитников Украины. Здесь также почему-то переименовали и улицу Гоголя, который считается в стране величайшим украинским писателем. Её назвали в честь автора слов государственного гимна Украины Павла Чубинского.

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