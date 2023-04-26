Захарова: лидер Китая Си Цзиньпин должен помнить о чудовищном лицемерии Киева

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала лидеру Китая Си Цзиньпину помнить о "чудовищном лицемерии" киевского режима.

По её словам, Украина переняла эту особенность у западных стран вместе с их демократией. Она отметила, что на украинской территории запрещена коммунистическая идеология. Как пояснила дипломат, Киев является сторонником яростной "декоммунизации".

"Си Цзиньпин, продолжая диалог с Украиной, должен понимать, что чудовищное лицемерие является отличительной особенностью импортированной с Запада демократии украинского образца", — приводит комментарий Захаровой пресс-служба МИД России.

Она также напомнила, что киевский режим не признаёт принадлежность Тайваня Китайской Народной Республике.

Ранее Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Пекин пообещал направить своего спецпредставителя на Украину для урегулирования конфликта.

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