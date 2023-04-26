В США рухнул ещё один крупный банк

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Стоимость акций американского банка First Republic Bank упала почти на 50%, сообщает EADaily.

Финансовые аналитики уверены, что крушение банка является событием, связанным последствиями обрушения других крупных банков США — Silvergate Bank, Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Крушение очередного американского банка произошло после сообщения о значительных потерях депозитов. Торговля резко упавшими в цене акциями финансового учреждения несколько раз останавливалась.

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