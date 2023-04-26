AT: Байден может отправить на Украину перекрашенные F-16 без согласия НАТО

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Боевики ВСУ не могут начать контрнаступление без поддержки авиации, а оставшиеся украинские самолёты смогут продержаться в бою всего лишь несколько дней. На этом фоне США могут поставить Киеву перекрашенные истребители F-16 без согласия НАТО. Об этом заявили аналитики издания Asia Times.

Глава Белого дома Джо Байден прямо заявил, что не допустит падения Украины. Эксперты полагают, что американский президент решит помочь Владимиру Зеленскому и предоставит ему боевые самолеты с "добровольцами" на борту. Однако подобные решения повлекут за собой серьёзные последствия, указали аналитики.

Во-первых, США в любом случае потеряют достаточное количество своих истребителей в бою. Во-вторых, ответ России на эскалацию со стороны американцев не заставит себя долго ждать. Москва будет иметь полное право атаковать базы США за пределами Украины, в том числе в Польше и Румынии, предупредили эксперты.

"Если Байден предвидит скорый крах Украины, нельзя исключать и американского вмешательства. Отправить "добровольцев" он сможет и безо всякой НАТО, но даже в этом случае есть основания полагать, что альянс не выстоит — и не потому что на него напали, а потому что его обманули", — сделали вывод авторы AT.

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