NetEase: США не зря боялись выступления Лаврова в ООН — он был беспощаден

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Проблемы, с которыми сталкиваются российские дипломаты при получении виз в США, пусть даже эти поездки касаются работы в Организации объединённых наций, неудивительны, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Всё просто — в Вашингтоне боятся деятельности российских дипломатов, заявления которых находят отклик у коллег из других стран (не западных, разумеется).

Отмечается, что выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова в ООН были жёсткими и смелыми. Так что неудивительно, что США боятся выдавать визы российским дипломатам, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Собственно, Запад мог ожидать таких оценок нынешнего положения дел от российского министра иностранных дел. И так и было: Сергей Лавров совершенно не церемонился.

Он прямо заявил: "Никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества"; "продвигая свои "правила" на международной арене, он (Запад) ещё и "душит" многосторонность и демократию у себя дома".

В качестве одного из примеров глава российского внешнеполитического ведомства привёл АСЕАН, отметив, что Запад не хочет видеть Восточную и Юго-Восточную Азию стабильной и процветающей и сейчас всячески пытается вмешаться и подорвать развитие Азиатско-Тихоокеанского региона.

Раньше это был самый стабильный и динамичный район на планете, а теперь туда пришел Запад, который несёт конфликт, говорится в материале.

После Сергея Лаврова выступил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, который поддержал российского коллегу. И по мнению автора материала, его выступление усилило международный резонанс от речи Лаврова.

Стоит заметить, что и американское издание The Washington Post, комментируя выступление главы МИД России, отметило, что высказывания Лаврова против доминирования Запада находит отклик у дипломатов из стран Азии, Африки и Латинской Америки, которые давно выступают за реформу международных институтов.

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