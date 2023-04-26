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Шмыгаль обратился к европейским компаниям с требованием уйти с российского рынка

1:06
Мир

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в отношении атомной отрасли РФ должны быть введены санкции, в рамках которых европейские компании обязаны уйти с российского рынка.

Шмыгаль обратился к европейским компаниям с требованием уйти с российского рынка

Шмыгаль считает, что антироссийские санкции уже продемонстрировали свою эффективность, и призвал ЕС продолжать двигаться в направлении их ужесточения.

Украинский премьер считает, что теперь пришло время заняться российской атомной энергетикой.

"Не нужно останавливаться на полпути, мы должны ужесточить потолок цен на нефть, европейские компании должны покинуть российский рынок. Нам нужны санкции против российской атомной отрасли", — сказал Шмыгаль после встречи с премьером Италии Джорджей Мелони в Риме.

Шмыгаль подчеркнул, что важно не только вводить санкции, но и чётко контролировать их выполнение.

Также украинский премьер поблагодарил Мелони за то, что Италия поддержала все пакеты антироссийских санкций, и попросил у итальянских властей содействия в присоединении страны к НАТО.

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Путин долго смеялся! Санкции Запада оказались пшиком
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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